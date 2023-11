Red Bull Salzburg noch gezeichnet, aber der legendäre Rekord von Ernst Happel wackelt

Österreichs Trainerlegende Ernst Happel blieb in der Bundesliga auswärts mit dem FC Tirol 23 Spiele in Folge ohne Niederlage. Red Bull Salzburg kann am Sonntag diese Serie einstellen.

Es wird für Fußballmeister Red Bull Salzburg nicht einfach werden, sich wieder auf den Alltag in der Bundesliga zu fokussieren. Denn die beiden unglücklichen Niederlagen in der Champions League gegen Inter Mailand haben doch Spuren hinterlassen. Und dazu treffen die Salzburger am Sonntag auswärts mit Austria Wien auf einen Gegner, der mit breiter Brust in die Partie geht. Seit sieben Pflichtspielen sind die Wiener schon ohne Gegentor. Aber die Bullen fühlen sich in fremden Stadien pudelwohl.

Zuletzt hat Österreichs Serienmeister am 30. Juli 2022 ein Auswärtsspiel in der Bundesliga verloren. Sturm Graz gelang es, die Salzburger mit 1:2 nach Hause zu schicken. Seither hat die Truppe von Trainer Gerhard Struber auswärts kein Spiel mehr verloren. Der Tabellenführer blieb 22 Partien in Serie in der Fremde ungeschlagen. Am Sonntag bei Austria Wien kann Red Bull Salzburg einen Meilenstein in der Geschichte setzen. Und den Rekord, den Trainerlegende Ernst Happel mit dem FC Tirol hält, zumindest einmal einstellen. Happel, der am 14. November 1992 verstorben ist und insgesamt 18 internationale und nationale Titel gewonnen hat, war von Oktober 1988 bis Februar 1990 23 Auswärtspartien in Serie ohne Niederlage geblieben.

Am Sonntag können die Bullen mit dem "Weltmeister", wie Happel aufgrund seiner großen internationalen Erfolge in Belgien, den Niederlanden und Deutschland genannt wurde, gleichziehen. Der Wiener war unter anderem als Teamchef der Niederlande 1978 Vizeweltmeister geworden und hatte mit Feyenoord Rotterdam 1970 und dem Hamburger SV 1983 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Die Vorzeichen dafür, dass die Struber-Truppe erneut ungeschlagen bleibt, sind bestens. Salzburg ist in der Bundesliga seit 17 Spielen gegen Austria Wien ungeschlagen (14 Siege, 3 Unentschieden), verlor nur eines der vergangenen 32 Ligaduelle gegen die Violetten - 0:4 auswärts am 27. Mai 2018. Struber hat mit seinen Bullen auch einen Auswärtssieg fest im Visier. "Austria Wien hat aktuell einen richtigen Lauf. Sie spielen gut, punkten fleißig und stehen vor allem defensiv sehr stabil. Zu diesen Aspekten kommt auch noch eine kleine Euphoriewelle, auf der sie reiten. Darauf müssen wir vorbereitet sein, wenn wir am Sonntag in Wien auf den Rasen laufen. Und wir müssen massiv dagegenhalten, denn unser Ziel sind drei Punkte", betonte Struber. Abwehrchef Strahinja Pavlović zeigt Respekt vor der Austria. "Unser Ziel ist es nicht nur, die Torsperre zu durchbrechen, sondern auch die drei Punkte mit nach Salzburg zu nehmen. Dafür müssen wir selbstbewusst und zielstrebig spielen und unsere Chancen verwerten."