Red Bull Salzburg stellt Rekord auf: Warum Oumar Solet in die Geschichtsbücher eingeht

Plus

Plus

Plus

Vor dem 0:1 gegen Blau-Weiß Linz am vergangenen Samstag war Red Bull Salzburg sieben Jahre lang immer zumindest ein Treffer in einem Heimspiel gelungen. Mit der Niederlage rissen Serien, aber im Spiel gegen die Oberösterreicher wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt. Ein Bullen-Profi ging in die Geschichtsbücher ein.

BILD: SN/GEPA PICTURES Oumar Solet kämpft um seinen Stammplatz bei Red Bull Salzburg.