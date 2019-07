Red Bull Salzburg riskiert nach Umbruch sehr viel

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat wie erwartet enorm wichtige Spieler verloren, holte bisher aber nur einige verliehene Talente zurück.

Seit Samstag arbeitet Red Bull Salzburg im Trainingslager in Bramberg daran, auch in der am 26. Juli mit dem Auswärtsspiel bei Rapid beginnenden Fußballsaison 2019/20 die Nummer eins in Österreich zu bleiben. "Training, Training und noch einmal Training", kommentierte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer die bevorstehenden Tage im Salzburger Pinzgau. Topfit werden die Bullen auch sein müssen. Denn der österreichische Serienmeister geht vor allem im Hinblick auf die erstmalige Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase ein gewisses Risiko in personeller Hinsicht ein.

Mit dem Verlust ganz wichtiger Spieler wie Stefan Lainer, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen und auch Amadou Haidara in der vergangenen Wintertransferzeit verlor Salzburg auch sehr viel an Erfahrung und Abgebrühtheit. Dazu ist auch noch Torhüter-Routinier Alexander Walke verletzt und wird Wochen benötigen, um wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Hinter der Nummer eins im Tor, Cican Stankovic, klafft aktuell eine Lücke, die der noch bis Jahresende an Philadelphia verliehene Carlos Miguel Coronel schließen soll. Eine echte Alternative zu Stankovic wollen die Bullen nicht verpflichten. Das Risiko, dass Stankovic ausfallen könnte, wird vorerst in Kauf genommen.

Salzburg geht bewusst das Risiko ein, fast nur mit Toptalenten, die wenig internationale Erfahrung mitbringen, in die Champions League zu gehen. Für Lainer und Co. wurden bisher nur Sekou Koita, Gideon Mensah, Majeed Ashimeru, Hee-Chan Hwang und Masaya Okugawa zurückgeholt. Bis auf Hwang international völlig unbeschriebene Blätter. Aber Salzburgs Sportchef Christoph Freund macht sich keine Sorgen und sieht die Zukunft positiv: "Es ist wichtig, dass wir Spieler verkaufen. Das ist unser Weg. Erst dadurch entsteht wieder Platz für die nachrückenden Talente."

In der neuen Saison sollen vor allem die Jungstars Erling Haaland, Dominik Szoboszlai, Antoine Bernede, Patson Daka oder Enock Mwepu richtig durchstarten. Ob sie aber gleich in die Fußstapfen von Schlager, Dabbur und Co. treten können, bleibt abzuwarten. Etwas mehr Routine würde dem Kader der Bullen im Hinblick auf die internationalen Topspiele in der Königsklasse des europäischen Fußballs schon guttun. Aber noch bleibt Salzburg ruhig. Es gibt keine Anzeichen, dass auf dem Transfermarkt noch einmal, so wie in den vergangenen Jahren zum Beispiel bei Dabbur, André Ramalho, Andre Wisdom oder Zlatko Junuzovic zugeschlagen wird und ein erfahrener Profi den Kader verstärkt. Beim Meister ist man überzeugt, mit den Jungstars zu bestehen, und geht damit ein gewisses Risiko ein, international an Kredit zu verspielen.