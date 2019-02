Red Bull Salzburg: Rose holt Brecher Erling Haaland in den Kader

Erling Haaland könnte in der Europa League gegen den FC Brügge als Joker zum Einsatz kommen, wenn ein Tor dringend benötigt wird.

Bis zum Finale der Europa League am 29. Mai in Baku ist es noch ein weiter Weg, aber Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg steht am Donnerstag (18.55 Uhr) bereits vor seinem ersten "Endspiel" auf internationaler Ebene in dieser Saison. Denn nach dem 1:2 im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League vor einer Woche in Brügge müssen die Bullen gegen die Belgier gewinnen, um sich die Chance aufrecht zu erhalten, Ende Mai im Nationalstadion von Baku auf dem Feld zu stehen.