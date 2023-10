Red Bull Salzburg verzichtet auf Rotation: Mit 38 Jahren denkt Andreas Ulmer nicht ans Ende der Karriere

Andreas Ulmer feierte am Montag Geburtstag. Auf seinen Kapitän kann sich Red Bull Salzburg noch immer verlassen. Im ÖFB-Cup am Mittwoch in Hartberg will der Routinier erneut Gas geben.

BILD: SN/GEPA PICTURES Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer ist bereit für den Cupschlager.