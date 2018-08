Red Bull Salzburg - RS Belgrad: Alkohol im Stadion als weiterer Risikofaktor?

Fußballfans blicken gebannt auf das heutige Match zwischen Red Bull Salzburg und Roter Stern Belgrad. Eine Regeländerung der UEFA, wonach bei internationalen Spielen wieder Alkohol ausgeschenkt werden darf, könnte die Stimmung beim Risikospiel weiter anheizen.

Heute Abend ist es soweit: Red Bull Salzburg trifft beim Rückspiel des Playoffs der UEFA-Championsleague auf den serbischen Verein Roter Stern Belgrad. Die Polizei stuft das Match als Risikospiel ein. Mehr als 9000 serbische Fans werden erwartet. Nach Einschätzung der Landespolizeidirektion Salzburg sind darunter 300 bis 500 gewaltbereite Hooligans.

Ein Fanmarsch von der Salzburger Innenstadt zum Stadion im Vorfeld des Spiels sorgt nicht nur bei den Salzburgern für Unmut, sondern stellt auch die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung.

Bei internationalen Spielen darf seit kurzem wieder Alkohol ausgeschenkt werden

Die Stimmung weiter anheizen könnte die Folge einer Reglementänderung des europäischen Fußballverbandes UEFA: Jahrelang herrschte auf europäischer Bühne ein striktes Alkoholverbot. Dies wurde während der Fußballweltmeisterschafts-Endrunde bei einer Sitzung in Kiew (Ukraine) Ende Juni aufgehoben. Demnach unterliegen die Regelungen für den Alkoholausschank nun den lokalen Gesetzen.

Während englische Fußballfans weiterhin auf dem Trockenen sitzen, freuen sich die österreichischen wieder über alkoholhaltiges Bier im Stadion. Und das gilt auch für das heutige Spiel Salzburg-Belgrad, was bei Red Bull Salzburg auf Anfrage der "Salzburger Nachrichten" auch bestätigt wurde.

Das strikte Alkoholverbot bei internationalen Begegnungen war eine Folge von gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Stadien wie etwa der Katastrophe vom 29. Mai 1985 im Brüsseler Heysel-Stadion. Beim damaligen Finale der Landesmeister stürmten Liverpool-Hooligans einen Sektor mit Juventus-Turin-Fans. Bei den folgenden Tumulten sowie dem Zusammenbruch einer baufälligen Mauer starben insgesamt 39 Menschen. Schon vor dem Spiel war es in der Innenstadt zu Ausschreitungen zwischen meist stark alkoholisierten Hooligans aus beiden Lagern gekommen.

Kritik an dem Alkoholverbot bei internationalen Spielen gab es in Fankreisen aber schon seit langem, eines davon war die Zweiklassen-Gesellschaft. Denn in den VIP-Clubs in den Stadien wurden sehr wohl alkoholhaltige Getränke ausgeschenkt, in den "normalen" Sektoren hingegen nicht. Dazu kam, dass die heutige Sicherheitsinfrastruktor mit jener der 1980er-Jahre nicht vergleichbar ist. So sind die Ticketkäufer für die heute abend in der Red-Bull-Arena geltenden Eintrittskarten etwa namentlich registriert. Das führte zwar beim Erwerb der Karten zu ärgerlichen Wartezeiten, ist aber Teil eines Sicherheitspaketes.

Quelle: SN