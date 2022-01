Red Bull Salzburg rüstet sich für den Umbruch

Die nächsten Toptalente drängen sich bei Red Bull Salzburg auf - Sesko beim Test in Torlaune.

Vor Beginn der Frühjahrssaison 2022 in der Fußball-Bundesliga stellt sich bei Meister Red Bull Salzburg nicht die Frage, wer den Club in der Sommertransferzeit verlassen wird, sondern wieviele Profis den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen und zu einem Club in einer der europäischen Topligen wechseln. Aber die Bullen sind dafür gerüstet. Beim Test am Freitag gegen Amstetten kam auch schon die nächste Generation zum Einsatz. Bei den Bullen überragte dabei Benjamin Sesko, der beim 6:0 vier Treffer erzielte. Maurits ...