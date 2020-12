Red Bull Salzburg schlägt Moskau und jubelt über Endspiel gegen Atlético

Am fünften Spieltag der Gruppe A in der Fußball-Champions-League setzte sich Österreichs Meister Red Bull Salzburg bei Lok Moskau mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg durch. Dank des 1:1 im Parallelspiel zwischen Atlético Madrid und Bayern München lebt sogar noch die Chance auf das Achtelfinale in der Königsklasse.

Red Bull Salzburg hat die Pflicht erfüllt. Mit dem 3:1-Sieg in der fünften Runde der Champions-League-Gruppenphase am Dienstag in Moskau gegen Lok wahrten die Bullen die Chance, auch im Frühjahr 2021 noch im internationalen Geschäft dabei zu sein. Mehr noch, die Truppe von Trainer Jesse Marsch fiebert nun einem echten Finale gegen Atletico Madrid entgegen. Gewinnen die Salzburger am 9. Dezember auch das Heimspiel gegen den spanischen Topclub, ja dann hat Österreichs Meister sogar erstmals in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale in der Königsklasse des Fußballs erreicht. Atletico kam gegen eine B-Elf der Bayern am Dienstag nur zu einem 1:1.

Das Spiel in Moskau lief vor der Pause wie auf einer schiefen Ebene fast nur Richtung Tor der Russen. Die Salzburger bestimmten vor 8000 Zuschauern klar das Geschehen, Lok versuchte nur Tore zu verhindern. Die Salzburger taten sich zwar schwer, die russische Menschenmauer zu durchbrechen, aber von Beginn an schien klar, dass der Sieger der Partie nur Salzburg heißen kann.

Denn Andreas Ulmer und Co. ließen kaum gefährliche Offensivaktionen der Russen zu. Es dauerte auch nicht einmal eine halbe Stunde und der Bundesliga-Serienmeister führte verdient. Der "Mister Europacup" der Bullen, Stürmer Mergim Berisha, stand goldrichtig und traf aus kurzer Distanz. Nach seinen beiden Treffern gegen Bayern München und dem Tor bei Atletico Madrid zeigte der Bullen-Stürmer auch in Moskau, dass auf ihn Verlass und er vor dem Tor eine Klasse für sich ist. Und Berisha versetzte nach zwei Möglichkeiten für Lok - einmal rettete Dominik Szoboszlai auf der Linie, den Nachschuss lenkte Torhüter Cican Stankovic mit viel Glück zur Ecke - den biederen, nur kämpferisch überzeugenden Russen auch den entscheidenden Nackenschlag. Nach einem Traumpass von Sekou Koita blieb Berisha vor dem Tor ruhig und verwertete eiskalt im Stile eins europäischen Toptorjägers zum 2:0.

Salzburg hatte das Spiel fest im Griff, kam nie in Gefahr. Vor allem auch deshalb, weil die Truppe von Trainer Jesse Marsch konzentriert und abgebrüht verteidigte. Da fiel es vorerst auch nicht sonderlich ins Gewicht, dass Koita eine Topchance nicht nützen konnte.

Dass es völlig überraschend doch einmal spannend wurde lag daran, dass der sonst starke Andre Ramalho an Ze Luis ein unnötiges Foul beging. Den Elfmeter verwertete Mirantschuk zum 1:2 (79.). An diesem Tag reagierte Salzburg aber wie ein abgebrühtes internationales Klasseteam. Zwei Minuten durfte Lok hoffen, dann schlug Bullen-Joker Karim Adeyemi aus einem Konter eiskalt zu. "Ich bin, so schnell ich konnte gelaufen und dann war nur noch Jubel", sagte Adeyemi. Und Matchwinner Berisha erklärte trocken ohne große Euphorie. "Ich bin eben ein ruhiger Typ und genieße den Moment. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen, das war der Schlüssel zum Sieg. Und heute ist jeder für jeden gelaufen."

Viel Lob verdiente sich auch Abwehrchef Ramalho, der sagte: "Unsere Einstellung war überzeugend, fast überragend. Wir waren bereit, in jeden Zweikampf zu gehen. Auch defensiv haben wir konsequent agiert." Trainer Marsch sah eines der besten Spieler seiner Elf in der Königsklasse: "Wir haben viele Duelle gewonnen, es war eine tolle Leistung. Vor allem gegen den Ball haben wir überragend gearbeitet."

Bei allem berechtigten Jubel nach einer erneut starken internationalen Leistung könnten die Bullen am 9. Dezember nach der Partie gegen Atletico auch mit leeren Händen dastehen. Dann nämlich, wenn die Marsch-Elf gegen Madrid Remis spielt und Lok in München drei Punkte zum Abschluss der Gruppenphase holt. Aber daran, dass der Tabellenletzte in München siegen kann, glaubt wohl niemand.

Das Spiel im Liveticker: