Red Bull Salzburg schockt seit Jahren die Rivalen mit Blitzstart

Darauf, dass Fußballmeister Red Bull Salzburg Zeit benötigt, um in Form zu kommen, sollten sich Austria Wien und Sturm Graz nicht verlassen.

Auf Serientitelträger Red Bull Salzburg warten zum Liga-Saisonstart gleich zwei Topspiele. Am Freitag in Runde eins gastiert der Tabellendritte der vergangenen Saison, Austria Wien, in der Red-Bull-Arena. Und eine Woche später müssen die Bullen bei Vizemeister Sturm Graz antreten. Nach den ersten beiden Runden wird schon zu erkennen sein, ob die Salzburger die Bundesliga wie in den vergangenen Jahren dominieren können. Im letzten Test vor den Ernstfall unterlagen die Salzburger allerdings am Dienstag Ajax Amsterdam 2:3 (1:2).

Die ...