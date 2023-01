Red Bull Salzburg schon hoch motiviert: Bayern-Stars kritisierten genervt Zweikampfhärte

Seit Samstag befindet sich Fußballmeister Red Bull Salzburg auf Trainingslager in Marbella. Vor dem Abflug ärgerten die Bullen noch den deutschen Rekordmeister Bayern München beim 4:4. Die Stars der Bayern reagierten auch verärgert.

Wenn einem österreichischen Fußballclub gegen Bayern München, wie Red Bull Salzburg am vergangenen Freitag beim 4:4, vier Tore gegen das überragende deutsche Team der vergangenen Jahre gelingen, dann kann man mit breiter Brust die Saison-Vorbereitung - am Montag testet Salzburg gegen Sparta Prag - in Angriff nehmen.

Vor dem Trainingslager in Marbella, das die Bullen seit Samstag absolvieren, tankte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle noch Selbstvertrauen. Und so ambitioniert wie gegen die Bayern präsentierten sich die Bullen-Profis ...