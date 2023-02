Red Bull Salzburg sehnt einen völlig fitten Fernando herbei

Fußballmeister Red Bull Salzburg wird international wohl nur dann entscheidende Akzente setzen können, wenn wieder mehr Tempo als gegen Sturm Graz ins Angriffsspiel kommt.

Der Saisonstart ins Fußballfrühjahr 2023 ist Red Bull Salzburg mit dem Aus im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz nicht nach Wunsch gelungen. Trotz der großen Enttäuschung gibt es noch keinen Grund, in Panik zu verfallen. "Ich weiß, dass ich so ein Gefühl in meiner Karriere nicht oft haben möchte", richtete Trainer Matthias Jaissle schon den Blick nach vorne. Am 16. Februar findet nämlich bereits das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League gegen den italienischen Spitzenclub AS Rom in der Red-Bull-Arena statt. ...