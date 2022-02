Red Bull Salzburg setzt auch auf Erfahrung: Andreas Ulmer strebt noch vier Titelgewinne an

Die SN hatte schon im Dezember 2021 exklusiv berichtet, am Freitag vor dem Viertelfinale im ÖFB-Cup gegen den LASK wurde es offiziell: Andreas Ulmer verlängert bei Red Bull Salzburg.

Der Kapitän bleibt an Bord. Österreichs Fußballmeister gab am Freitag bekannt, dass Andreas Ulmer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Ende der Saison 2022/23 verlängerte. Darüber hatten die "Salzburger Nachrichten" schon am 9. Dezember des vergangenen Jahres unter dem Titel - "Vertrag verlängert: Der ewige Ulmer bleibt ein Bulle" - berichtet. Seine Zukunft ist gesichert, der Routinier kann sich jetzt voll und ganz auf die Frühjahrssaison 2022 konzentrieren. Die beginnt am Sonntag mit dem Viertelfinale im ÖFB-Cup gegen den LASK (Red-Bull-Arena, 16.30 Uhr).

Obwohl Ulmer bereits 36 Jahre alt ist, gehört er nach wie vor zu den Leistungsträgern im Team des Serienmeisters. Am linken Verteidiger führte in den vergangenen Jahren kein Weg vorbei. Ulmer kickt bereits seit Jänner 2009 für Red Bull Salzburg und ist damit der am längsten unter Vertrag stehende Spieler. Welcher Trainer auch immer beim Meister das Sagen hatte, Ulmer war unantastbar. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern.

Ulmers Erfolge mit den Bullen sind einzigartig und beeindruckend. Seit 2009 hat der 30-fache Nationalspieler 516 Spiele für die Roten Bullen absolviert und dabei auch elf Meister- und acht Cup-Titel gewonnen. Insgesamt konnte Andreas Ulmer 21 Titel in Österreich gewinnen - schon jetzt weit mehr als jeder andere Profi in Österreich. "Ich habe auch noch einiges vor, fühle mich richtig fit und es macht großen Spaß, mit den jungen Spielern zu arbeiten", erklärte Ulmer. Er hoffe noch auf viele Titelgewinne. Zumindest vier strebt der Salzburg-Dauerbrenner noch realistisch an. Bis Ende der Saison 2022/23 zwei Mal mit den Salzburger Bullen das Double zu holen, ist auch nicht unmöglich.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Salzburger am Sonntag vorerst einmal den LASK eliminieren. "Es wird sich einiges auf dem Platz rühren, denn Spiele gegen die Linzer waren in den vergangenen Jahren immer sehr intensiv. Es ging richtig zur Sache und das wird auch am Sonntag nicht anders sein", erklärte Ulmer. "So ein Start gleich mit einem Spiel um Alles oder Nichts ist top."

Das sieht auch Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nicht anders: "Das erste Saisonspiel bringt immer viel Spannung mit. Vor allem dann, wenn es sich um ein Viertelfinale im Cup handelt. Wir sind jedenfalls bereit."



ÖFB-Cup: Viertelfinale: Freitag: Abendspiele: WAC - FAC Wien (Lavanttal-Arena Wolfsberg), Ried - Austria Klagenfurt ( Josko-Arena); Samstag: Rapid - Hartberg (16.30 Uhr, Allianz-Stadion); Sonntag: Red Bull Salzburg - LASK (16.30 Uhr, Red-Bull-Arena).