Red Bull Salzburg setzt auf seinen Jungstar: Mit 18 Jahren kommt Luka Sucic Schlüsselrolle zu

Luka Sučić hat sich in kürzester Zeit einen Stammplatz bei Red Bull Salzburg erobert. Im offensiven linken Mittelfeld soll der Youngster Akzente setzen.

Fußballmeister Red Bull Salzburg steht vor den ersten richtungsweisenden Tagen 2021. Am Donnerstag greifen die Bullen im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League gegen Villarreal in das internationale Geschehen ein. Drei Tage später kommt es erneut in der Bullen-Arena zum Topspiel in der heimischen Liga gegen Rapid. Und es geht spektakulär weiter. Am 25. Februar steht das Rückspiel gegen Villarreal auf dem Programm, am darauffolgenden Sonntag gastieren die Bullen beim Vierten Sturm Graz.

Vier Topspiele in eineinhalb Wochen sind ein echter Härtetest. Dabei wird sich zeigen, wie hoch die sechs Siege in den ersten sechs Spielen zu Saisonbeginn einzustufen sind. Und obwohl er erst 18 Jahre alt ist, kommt Luka Sučić auch bei den internationalen Auftritten eine Schlüsselrolle zu. Auf jener Position, auf der noch im vergangenen Herbst Dominik Szoboszlai vor seinem Wechsel zu RB Leipzig für die Akzente in der Offensive sorgte, soll nun Sučić das Angriffsspiel ankurbeln. Der Youngster genießt auch das volle Vertrauen von Trainer Jesse Marsch. Schon in der Gruppenphase im Herbst 2020 kam der Mittelfeldspieler in der Champions League gegen Bayern und Atlético zu Kurzeinsätzen.

Mittlerweile gehört Sučić schon zum Stammpersonal auf der linken Seite. Bei sechs Saisonspielen 2021 stand Sučić fünf Mal in der Startformation des Serienmeisters. "Luka wird viele Einsätze erhalten", hatte Marsch schon vor Saisonstart angekündigt. Und der Bullen-Trainer hat Wort gehalten. Sučić verfügt auch über alle Qualitäten, die einen modernen, offensiven Mittelfeldspieler auszeichnen. Der 18-Jährige verfügt über starke Technik und kann die entscheidenden Pässe spielen. Davon sollen in den Topspielen die zwei anderen Jungstars im Angriff, Patson Daka (22) und Sékou Koïta (21), profitieren. Sučić kann dazu auch torgefährlich werden, verfügt über einen präzisen Schuss.

Seit 2016 kickt der gebürtige Linzer schon für die Bullen und ist auf dem besten Weg, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. "Ich war selbst überrascht, wie schnell alles ging", meinte Sučić. Und träumt von einem ganz großen Club. "Ich möchte einmal für den FC Barcelona spielen. Ich weiß, das sind hohe Ambitionen, aber dafür arbeite ich jeden Tag sehr hart."

Wie auch Brenden Aaronson. Auch der gehört mit seinen 20 Jahren noch zur neuen Generation im Bullen-Dress. Und steht auch vor seiner ersten großen internationalen Bewährungsprobe.

Ein anderer Youngster verlässt die Bullen. Der 19-jährige Stürmer Junior Adamu wechselt leihweise in die erste Schweizer Liga zum FC St. Gallen und unterschrieb bis zum Saisonende.