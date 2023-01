Red Bull Salzburg setzt auf seinen "Neuzugang"

Training, Teamcamp und Tests: So schwitzt Fußballmeister Red Bull Salzburg für den Start in die Saison 2023. Nicht mehr dabei ist Maximilian Wöber. Dafür meldet sich der Topstürmer der Bullen zurück.

Am Mittwoch startet Serienmeister Salzburg mit einem Leistungstest in das Spieljahr, in dem für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle eine Dreifachbelastung mit Spielen in der Europa League, in der Bundesliga und im ÖFB-Cup wartet. Daher hofft der Deutsche auch, dass Topstürmer Fernando seine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel so weit auskuriert hat, dass er ab Donnerstag bereit ist, das Mannschaftstraining zu absolvieren. Der Brasilianer kann fast als Neuzugang bezeichnet werden, denn seit 10. September 2022 hat der Torjäger kein Spiel ...