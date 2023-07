Red Bull Salzburg setzt Ausrufezeichen: Warum Amar Dedić aus einer starken Elf herausragte

Es war zwar nur der letzte Test vor dem Saisonbeginn am Sonntag, aber Fußballmeister Red Bull Salzburg scheint schon bereit zu sein, um die Rivalen weiter auf Distanz zu halten.

Die Vorbereitungsphase auf die Saison 2023/24 ist am Samstag für Meister Salzburg zu Ende gegangen. Trainer Matthias Jaissle hat jene Elf gefunden, die am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups auswärts gegen den Ost-Regionalligisten SG Ardagger/Viehdorf (11 Uhr) beginnen ...