Red Bull Salzburg setzt ein Zeichen: 30.000 Fans applaudieren Dietrich Mateschitz

Die Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg wollen gegen Chelsea London am Dienstag auch für den verstorbenen Gründer von Red Bull, Dietrich Mateschitz, spielen und siegen.

Schon bevor am Dienstag im Duell Salzburg gegen Chelsea der Ball rollt, wird es in der Red-Bull-Arena richtig laut. Die Salzburger entsprechen dem Wunsch des verstorbenen Dietrich Mateschitz und verzichten auf eine Schweigeminute. Und auch die Profis der Salzburger werden keinen Trauerflor tragen. Red Bull Salzburg wird auf eine ganz besondere Art des Red-Bull-Gründers gedenken. Statt in stiller Trauer soll ihm in einer Minute der Dankbarkeit mit Applaus der fast 30.000 noch einmal für seine Verdienste um den Salzburger Fußball ...