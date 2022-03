Red Bull Salzburg setzt gegen Bayern München auf die Topform von Köhn

Beim 0:0 gegen den LASK zeigte Philipp Köhn eine fehlerfreie Leistung. Salzburgs Torhüter ist bereit für das Duell gegen die Stars der Münchner.

Er war der Mann des Spiels und rettete mit seinen Paraden Fußballmeister Red Bull Salzburg das Remis im Nachtrag beim LASK. Die starke Leistung von Torhüter Philipp Köhn macht den Bullen auch Mut für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstag in München gegen die Bayern.

Philipp Köhn in Hochform werden die Salzburger in München nach dem 1:1 im Hinspiel auch dringend benötigen, wollen die Bullen die ganz große Sensation, den Aufstieg in das Viertelfinale, schaffen. ...