Red Bull Salzburg siegt in Serie: Patson Daka jagt den Rekord von Wunderstürmer Erling Haaland

Salzburg-Stürmer Patson Daka will gegen Austria Torserie ausbauen. Da zittert auch Erling Haaland um seine Bestmarke bei den Bullen.

Auch im zweiten Duell innerhalb von vier Tagen wird Austria Wien Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch in der 16. Runde der Bundesliga nicht den Gefallen tun, auf Offensive zu setzen. Im Cup am vergangenen Samstag passte die Defensivtaktik der Wiener lange Zeit ganz gut. Aber der Sieg der Bullen war letztendlich nie in Gefahr. Daher spricht auch in der Liga viel dafür, dass der Meister 2021 in Pflichtspielen weiter ungeschlagen bleibt.

Red Bull Salzburg ist seit sieben ...