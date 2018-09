Red Bull Salzburg: Smail Prevljak fällt mit Bänderzerrung vier Wochen aus

Red-Bull-Salzburg-Angreifer Smail Prevljak musste am Sonntag im Heimspiel gegen die Admira vorzeitig vom Feld. Er fällt mit einer Bänderzerrung vier Wochen aus. Damit fehlt er auch in der Europa League im Konzernduell gegen RB Leipzig.

Mit einem Erfolgserlebnis konnte sich Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in die Länderspielpause verabschieden. Da atmete auch Torhüter Cican Stankovic erleichtert auf. "Nach einer schwierigen Woche mit dem Aus in der Qualifikation zur Champions League war es schon wichtig, gleich mit einem Sieg nachzulegen", sagte der Nationalspieler.

Die Trainingsgruppe die Coach Marco Rose in den nächsten zehn Tagen zur Verfügung steht ist wegen der Länderspiele und diversen Verletzungen überschaubar. 14 Bullen stehen im internationalen Einsatz. Dazu können Marin Pongracic, Hannes Wolf, Fredrik Gulbrandsen und Zlatko Junuzovic verletzungsbedingt nur gebremst trainieren.

Auch Smail Prevljak muss in den nächsten Wochen individuell arbeiten. Der Torjäger des Meisters, der es bereits auf vier Saisontreffer gebracht hat, zog sich beim 3:1 gegen die Admira "nur" eine schwere Bänderzerrung im Sprunggelenk zu. Das bedeutet, dass der 23-Jährige im ersten Gruppenspiel der Europa League in Leipzig am 20. September nicht zur Verfügung steht. Marco Rose wird daher auch mit einiger Sorge die Einsätze seiner Nationalspieler verfolgen. Weitere Ausfälle würden die Bullen schon vor Probleme stellen.

Stefan Lainer, Xaver Schlager, Cican Stankovic und Andreas Ulmer sind bei der österreichischen A-Nationalmannschaft mit dabei, die gegen Schweden und in der Nations League gegen gegen Bosnien-Herzegowina (11. September in Zenica) spielt.

Munas Dabbur trifft mit der israelischen Nationalmannschaft in der Nations League auf Albanien und bestreitet ein Testspiel gegen Nordirland.

Darko Todorovic spielt mit Bosnien-Herzegowina in der Nations League gegen Nordirland und Österreich im Einsatz.

Takumi Minamino steht bei den beiden Testspielen gegen Chile und Costa Rica im japanischen A-Team-Aufgebot.

Jerome Onguene ist erstmals beim A-Team von Kamerun, dass in der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen die Komoren spielt.

Die beiden Bullen-Mittelfeldspieler Amadou Haidara und Diadie Samassekou treffen mit Mali in der Afrika-Cup-Qualifikation auf den Südsudan.

Patson Daka und Enock Mwepu sind mit Sambia in der Afrika-Cup-Quali im Einsatz.

Jasper van der Werff steht im Schweizer U21-Aufgebot und ist bei den EM-Quali-Spielen gegen Bosnien und Liechtenstein dabei.

Philipp Köhn testet mit der Schweizer U20-Mannschaft.