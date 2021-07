Red Bull Salzburg spielt erstmals im neuen Look

Fußballmeister Salzburg testet am Samstag gegen den AS Monaco. Dabei werden erstmals die neuen Dressen getragen. Und Mittelfeldspieler Bernardo wurde fix verpflichtet.

Ein Hauch von Champions League weht am Samstag durch das Sportzentrum Anif. Denn der Test von Red Bull Salzburg gegen den AS Monaco könnte auch ein Gruppenspiel der Königsklasse sein. Die Truppe von Ex-Salzburg-Profi Niko Kovač muss aber wie die Salzburger noch eine Qualifikationsrunde überstehen, um in der Millionenliga mit dabei zu sein.

Gegen Monaco zeigt sich die Truppe von Trainer Matthias Jaissle auch im neuen Gewand. Red Bull Salzburg wird in der Saison 2021/22 in Heimspielen fast komplett in roten, auswärts fast komplett in blauen Leibchen auftreten. Die Dressen werden lediglich von dünnen Querstreifen durchzogen. Und auch Bernardo wird in Zukunft das neue Outfit der Bullen tragen. Denn der Serienmeister brachte eine wichtige Personalentscheidung zu einem positiven Ende. Bernardo kehrt fix zurück. Nachdem der 26-jährige Brasilianer vom englischen Premier-League-Club Brighton nur ausgeliehen war, verpflichteten die Salzburger den Mittelfeldspieler nun bis 2024. Sportdirektor Christoph Freund erklärte: "Dieser Transfer wurde vor allem deshalb möglich, weil alle Parteien großen Willen gezeigt haben. Eine der Stärken von Bernardo ist, dass er in der Defensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann." Auch Bernardo zeigte sich zufrieden: "Ich bin sehr glücklich, dass meine Zukunft jetzt geklärt ist. Ab jetzt gilt meine ganze Konzentration der Vorbereitung auf die neue Saison, wir haben erneut sehr hohe Ziele."