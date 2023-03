Red Bull Salzburg spielt gegen Rapid Wien auch für seine Fans

Red Bull Salzburg braucht in der Liga Siege, um eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Rapid will seinen Fans aber ein Spektakel liefern.

Gleichgültig, in welcher Tabellenkonstellation Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid und Serienmeister Red Bull Salzburg aufeinandertreffen, die Partie ist immer besonders brisant. Vor allem dann, wenn sich die Hütteldorfer im Aufwind befinden. Am Sonntag kann sich Rapid gegen die Bullen das Ticket für die Spiele in der Meistergruppe sichern. Um dann vielleicht nach der Punkteteilung die Salzburger im Kampf um den Meistertitel auch fordern zu können.

Im Vorverkauf wurden bereits über 20.000 Karten verkauft. Schon möglich, dass das Allianz-Stadion in Wien ...