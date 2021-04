Red Bull Salzburg spürt plötzlich Druck und Jesse Marsch fordert eine Reaktion

Die unerwartete Niederlage bei der WSG Tirol hat bei Fußballmeister Red Bull Salzburg doch Spuren hinterlassen. Eine zweite Pleite in Serie würde die Verunsicherung auch noch erhöhen.

Die Meistergruppe 2021 hat für Red Bull Salzburg mit drei Siegen gegen Sturm Graz, Rapid und den LASK perfekt begonnen. Es sah ganz danach aus, als wäre der Titelkampf schon nach der Hinrunde zugunsten der Bullen praktisch entschieden. Aber nach dem unerwarteten Ausrutscher am vergangenen Mittwoch gegen den krassen Außenseiter WSG Tirol spüren die Salzburger plötzlich etwas Druck. Am Sonntag ist in Wolfsberg eine Niederlage verboten.

Aber ausgerechnet gegen die Wolfsberger lief es in der Vergangenheit für die Truppe von Trainer Jesse Marsch oft nicht nach Wunsch. Im letzten Saisonspiel 2020 kassierte der Serienmeister gegen die Kärntner eine Heimniederlage. Und in der Meistergruppe 2020 hatten die Salzburger in den zehn Spielen nur gegen eine Mannschaft Punkte abgegeben. Wolfsberg hatte die Bullen sogar zwei Mal mit zwei Unentschieden mächtig ärgern können. Nach der Pleite gegen Tirol ist es bei den Salzburgern mit der Lockerheit vorbei. So forderte auch Marsch wieder volle Konzentration: "Wir brauchen jetzt am Sonntag eine gute Reaktion." Marsch weiß aber auch, dass seine Elf nur dann wird bestehen können, wenn der Einsatz, die Laufbereitschaft und der absolute Wille, in Zweikämpfe zu gehen, stimmen. In Tirol war das am vergangenen Mittwoch nicht in jenem Ausmaß der Fall, das notwendig ist, um gegen einen ambitionierten Außenseiter ungeschlagen zu bleiben. Daher rüttelte Marsch seine Profis auch noch einmal wach. "Jede Mannschaft weiß, dass sie gegen Salzburg nur bei bester Leistung bestehen kann. So treten unsere Gegner dann auch meistens hoch motiviert auf. Das bedeutet für uns aber auch, dass wir nicht gut genug sind, wenn uns die Mentalität fehlt", sagte Marsch und fügte hinzu: "Ich hoffe, wir haben aus der Niederlage gegen Tirol schnell gelernt."

Vor den letzten sechs Runden der Saison scheint Tabellenführer Salzburg mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger, Rapid, im Titelkampf zwar uneinholbar, aber die erste Niederlage in der Meistergruppe 2021 muss auch ein Warnschuss gewesen sein. Nur auf dem Platz zu stehen wird auch in Wolfsberg nicht reichen. Daher betonte auch Salzburg-Routinier Zlatko Junuzovic überaus energisch: "Der Weg zum Titel ist kein Selbstläufer. Wir verfügen über genügend Qualität, aber wir müssen schauen, dass wir diese auch auf den Platz bringen. Denn jetzt kommt der Endspurt im Kampf um den Titel. Wir müssen in jedem Spiel versuchen, an unser Limit zu gehen. Wenn wir das schaffen, hat jeder Gegner gegen uns Probleme, wenn nicht, haben wir Probleme."

Um diese in Wolfsberg nicht zu bekommen, wird Marsch wieder seine aktuell stärkste Formation von Beginn an auf das Feld schicken. In der wird nach seiner Hüftverletzung auch wieder Innenverteidiger Maximilian Wöber stehen. Mit dem Nationalspieler sollte die Defensive der Bullen wieder an Stabilität gewinnen. Mit Wöber in der Startelf ließ Salzburg gegen die drei Topteams zu Beginn der Meistergruppe bei einem Gegentreffer nicht einmal eine Handvoll Schüsse auf das Tor zu. Ohne Wöber kassierte der Meister in Innsbruck drei Treffer. "Ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag fit für 90 Minuten bin. Wir haben uns gegen den WAC immer wieder schwergetan, aber unser klares Ziel ist es, drei Punkte zu holen und besseren Fußball als zuletzt zu zeigen", sagte Wöber.