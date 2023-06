Red Bull Salzburg startet mit Minikader: Welche Spieler Trainer Jaissle fehlen

Junior Adamu und Co. wollen noch bei ihren jeweiligen Nationalteams Akzente setzen. Trainingsstart von Red Bull Salzburg ist am 26. Juni.

Die nationalen Fußballligen sind zwar beendet, aber dennoch gibt es für die Elitekicker noch keine Pause. Auch viele Profis von Red Bull Salzburg sind in der nächsten Woche bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Die ÖFB-Auswahl mit den Salzburgern Junior Adamu und Alexander Schlager sowie dem Neu-Leipziger Nicolas Seiwald trifft in der EM-Qualifikation am 17. Juni auf Belgien und hat am 20. Juni die Schweden zu Gast.

Gleich neun weitere Salzburger Meisterkicker müssen auch auf ihren Urlaub warten und werden ...