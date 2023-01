Red Bull Salzburg startet mit Schrecksekunde: Was passiert mit Torhüter Philipp Köhn?

Österreichs Fußballmeister legt gleich richtig los. In den ersten Trainingseinheiten machten auch zwei langzeitverletzte Profis schon einen guten Eindruck. Weitere Transfers nicht ausgeschlossen.

Die Winterpause ist seit vergangenem Donnerstag auch für Fußballmeister Red Bull Salzburg zu Ende. Trainer Matthias Jaissle musste im ersten Mannschaftstraining zwar noch auf den erkrankten Lucas Gourna-Douath , Luka Sučić (noch Urlaub bis 8. Jänner), Bernardo und Noah Okafor (beide aus privaten Gründen) verzichten, und dennoch gab es gute Nachrichten für den Salzburg-Coach.

Nach langer Verletzungspause konnten nämlich Dauerläufer Nicolás Capaldo und Stürmer Fernando zumindest teilweise das Trainingsprogramm absolvieren. In den nächsten Wochen werden die beiden Profis noch dosiert, individuell trainieren, um vielleicht schon zum Saisonstart am 3. Februar im Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz im Kader des Meisters stehen zu können.

Im Frühjahr kommen sowohl Torjäger Fernando als auch dem kampfkräftigen Capaldo wichtige Rollen zu. Wie auch Strahinja Pavlović, der nach dem Wechsel von Abwehrchef Maximilian Wöber im Defensivbereich noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Daher war Jaissle am Donnerstag auch einmal kurz zusammengezuckt, als Pavlović für eine Schrecksekunde sorgte. Nach einem Zweikampf hatte der Serbe wegen einer Schürfwunde am Knöchel die erste Trainingseinheit vorzeitig abbrechen müssen und war in die Kabine gehumpelt. Schon am Freitag gab es aber Entwarnung. Pavlović konnte beide Übungseinheiten absolvieren. Um im Defensivbereich keine Probleme zu bekommen, holten die Salzburger auch Innenverteidiger Jérôme Onguéné aus Frankfurt zurück. Er unterschrieb einen Leihvertrag bis zum Sommer. Hingegen wechselt Angreifer Roko Šimić leihweise in die Schweiz zum Meister FC Zürich. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund wollte auch weitere Zu- und Abgänge nicht ausschließen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Salzburg Torhüter Philipp Köhn schon jetzt ziehen lässt, aber da Mönchengladbach Torhüter Yann Sommer an Bayern verliert, könnte Köhn schon ein Thema bei den Deutschen werden. Sollte Köhn wechseln, dann wäre es möglich, dass Alexander Schlager (LASK) bereits früher als erwartet zurückkehrt.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft und aufgetankten Batterien eine richtig gute Frühjahrssaison spielen werden. Wir sind extrem jung aufgestellt, das wissen wir. Mit Fernando und Nico Capaldo kommen aber zwei Schlüsselspieler nach ihren Verletzungen wieder zurück", sagte Freund, der auch wie Jaissle weiß, dass die Saison für Red Bull Salzburg nur dann eine erfolgreiche war, wenn Titel gewonnen wurden. "In der Vorbereitung geht es darum, den Grundstein für unsere Spielidee zu legen. Wir haben uns vorgenommen, die Jungs auch in diesem Jahr wieder weiterzuentwickeln, und blicken mit Optimismus in die Zukunft", betonte Jaissle. "Wir wollen Meister werden und den Cup holen."