Red Bull Salzburg steckt weiter in der Ergebniskrise

Red Bull Salzburg hat von den vergangenen vier Pflichtspielen drei verloren und liegt in der Champions League auf dem letzten Gruppenplatz. Aber der Aufstieg ist noch immer möglich.

Um jeden Zentimeter Boden in der Münchner Allianz-Arena gefightet, in jeden Zweikampf ohne Rücksicht auf Verluste gegangen, ein großes Laufpensum absolviert und dazu auch noch spielerische Impulse gesetzt: Und dennoch in der vierten Runde der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München mit 1:3 (0:1) verloren. Die Ergebniskrise bei Red Bull Salzburg fand auch in München eine Fortsetzung.

Nach der Heimniederlage gegen die Bayern, dem Remis bei Rapid, der Pleite gegen Sturm Graz setzte es gegen den deutschen Rekordmeister ...