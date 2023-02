Red Bull Salzburg steht schon unter Druck

Erstmals unter Trainer Matthias Jaissle muss Fußballmeister Red Bull Salzburg einen echten Rückschlag verkraften. Daher kommt dem Start in der Bundesliga eine besondere Bedeutung zu.

Seit Matthias Jaissle vor Beginn der Fußballsaison 2021/22 das Traineramt bei Red Bull Salzburg übernommen hat, gab es für den Deutschen mit seiner Truppe eigentlich nur Erfolgserlebnisse. Die Bullen hatten sich erstmals in der Vereinsgeschichte für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert und gewannen souverän beide nationale Titel. Diese Erfolge können in der aktuellen Saison nicht mehr wiederholt werden. Das Aus im Viertelfinale des Cups am vergangenen Freitag gegen Sturm Graz im Elferschießen muss auch erst verdaut werden, könnte negative ...