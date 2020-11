Red Bull Salzburg steht vor den harten Wochen auch unter Druck

Für Red Bull Salzburg ist im Herbst 2020 auch international noch viel erreichbar. Trainer Jesse Marsch weiß aber, dass er mit seiner Truppe vor einer besonderen Herausforderung steht.

Schon in den vergangenen Wochen vor der zweiwöchigen Länderspielpause standen die Fußballprofis von Red Bull Salzburg permanent unter Erfolgsdruck. In den Topspielen der Champions League musste die Truppe von Trainer Jesse Marsch ständig an die Leistungsgrenzen gehen. Und auch in der Bundesliga wurde der Serienmeister voll gefordert. Aber es kommt in den nächsten Wochen bis zur Winterpause ab 21. Dezember noch härter. Den Auftakt der entscheidenden Phase im Herbst 2020 bildet am Samstag die Partie gegen Sturm Graz.

...