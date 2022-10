Red Bull Salzburg steht vor Topspielen: Noah Okafor stürmt mit der Wut im Bauch

Mit fünf Treffern führt Noah Okafor die interne Torschützenliste der Salzburger an. Gegen die Austria ist der Schweizer richtig "geladen".

Fußballmeister Red Bull Salzburg kämpft am Sonntag in Wien gegen die Austria nicht nur um die Punkte, sondern auch um die Tabellenführung der Bundesliga. Verlieren die Salzburger nämlich gegen die Wiener und der Tabellenzweite Sturm Graz siegt im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC, dann würden die Steirer die Tabellenführung übernehmen. Eine Woche vor dem Topspiel in der Red-Bull-Arena gegen die Grazer würde der Verlust von Platz eins Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sicher nicht ins Konzept passen.

Nach dem verletzungsbedingt ...