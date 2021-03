Red Bull Salzburg steht wieder vor einem Umbruch und kassiert zumindest 60 Millionen Euro

Red Bull Salzburg wird nach Ende der Saison Schlüsselspieler verlieren. Das ist sicher, die Frage ist nur, wie sehr sich der Kader verändern wird.

Am 4. April beginnt für Fußballmeister Red Bull Salzburg die Meistergruppe in der Bundesliga. Zum Start empfangen die Bullen Sturm Graz. Mit Rapid und dem LASK warten dann die wahrscheinlich härtesten Rivalen im Kampf um den Titel. Salzburg geht als Tabellenführer in den entscheidende Phase der Saison. Und hat beste Chancen, zum achten Mal in Serie den Titel zu holen. Eine mögliche Meisterfeier könnte zum großen Abschiedsfest für einige Bullen werden. Denn es steht wieder einmal ein größerer Umbruch im ...