Red Bull Salzburg steigt zum Rekordmeister auf: Jesse Marsch zeigte unter Tränen Emotionen

Red Bull Salzburg ist zum achten Mal in Serie Österreichs Fußballmeister. Und Trainer Jesse Marsch geht nach dem souveränen Gewinn des Titels in die Bullen-Geschichte ein.

Schon nach dem Sieg im Cupfinale hatte Jesse Marsch gezeigt, dass er auch beim Feiern die Nummer eins sein kann. Und auch am Mittwochabend ging Marsch nach seinem vorletzten Heimspiel als Trainer von Red Bull Salzburg noch einmal voll aus sich heraus. Mit einem 2:0 gegen Rapid fixierten die Salzburger den achten Meistertitel in Serie. Und bei Marsch, der sich am Saisonende nach Leipzig verabschiedet, flossen dann auch einige Tränen.

Marsch hat in Salzburg in seinen zwei Jahren ...