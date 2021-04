Red Bull Salzburg stellt Titelgewinne vor Entwicklung der Jungstars

In den ersten drei Runden der Meistergruppe trifft Red Bull Salzburg auf die drei schärfsten Rivalen im Kampf um den Titel. Den Start gegen Sturm Graz dürfen die Bullen nicht verpatzen.

Die Auslosung der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga hätte für Red Bull Salzburg schwieriger nicht sein können. Die Truppe von Trainer Jesse Marsch muss gleich vom Start weg voll liefern. Schon nach den ersten drei Runden wird sich zeigen, ob die Rivalen die Bullen im Titelkampf fordern können. Es stehen gleich drei Topspiele auf dem Programm.

Am Sonntag gastiert zum Auftakt der Meistergruppe mit Sturm Graz der Tabellenvierte beim Spitzenreiter. Danach müssen die Salzburger beim ersten Verfolger Rapid antreten und zum Abschluss der wegweisenden Wochen kommt der Dritte LASK am 18. April in die Bullen-Arena. Daher heißt es für die Bullen, wie es Trainer Jesse Marsch auch emotional ausdrückte: "In jedem Spiel gleich Vollgas geben."

Mit dem Cupfinale gegen den LASK absolvieren die Bullen in dieser Saison noch elf Pflichtspiele. Das Ziel des Serienmeisters ist ganz klar: Beide Titel sollen wie in der ersten Saison unter Trainer Marsch erneut nach Salzburg gehen. Daher wird der US-Amerikaner in den nächsten Wochen bis zum Saisonende am 22. Mai auch auf personelle Rotationen verzichten. "Es ist nicht die Zeit, um zu überlegen, wie sich die Spieler am besten entwickeln können. Sondern es geht darum, Titel zu gewinnen", betonte Marsch. "Diese Phase ist der wichtigste Moment der Saison."

Salzburg-Routinier Zlatko Junuzovic drückte es noch bestimmter aus. "Wir wissen, dass es in der Meistergruppe jetzt um alles geht. Die Rivalen wittern ihre Chance, uns zu stürzen. Aber wir wollen Titel holen, sind gierig nach Titeln", sagte der Mittelfeldmotor der Bullen. Und wenn die Salzburger die Meistergruppe 2021 so absolvieren wie jene in der vergangenen Saison, als von zehn Partien bei zwei Unentschieden acht gewonnen wurden, dann werden für Rapid und Co. erneut nur die Ehrenplätze hinter den Bullen bleiben. "Vergangenes Jahr war es überragend, wie wir da aufgetreten sind. Genau diesen Elan, diesen Spirit, diese Energie und diese Leidenschaft brauchen wir bei jedem einzelnen Spiel. Jetzt beginnt der Endspurt, jetzt können wir Titel holen", sagte Junuzovic.

Das Kunststück, den Serienmeister in beiden Spielen des Grunddurchgangs zu schlagen, gelang Sturm Graz. Auch aus diesem Grund ist der Start für die Bullen überaus brisant. Die beste Offensive der Liga trifft auf eine Sturm-Elf, die im Grunddurchgang die wenigsten Tore kassierte. "Die Niederlagen gegen Sturm haben wir schon noch im Kopf. Die damals gemachten Fehler nach Standardsituationen müssen wir vermeiden. Aber wir wissen, dass wir über hohe Qualität verfügen", erklärte Junuzovic.

Auch Marsch erinnerte seine Kicker noch einmal an die beiden Niederlagen gegen die Grazer und erklärte daher seinen Profis auch vielsagend: "Wer die Standardsituationen gewinnt, der gewinnt auch das Spiel." Das ist Salzburg 2021 in der Liga auch in neun von zehn Spielen gelungen. Nur Sturm Graz erwies sich ein Mal als Spielverderber.