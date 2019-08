Red-Bull-Salzburg-Stürmer Haaland erstmals in Norwegens Team

Erling Haaland, der Führende der Torschützenliste in der österreichischen Fußball-Bundesliga, steht erstmals im Kader von Norwegens A-Nationalmannschaft.

Der 19-Jährige, der für Meister Salzburg bereits sieben Mal in der Liga getroffen hat, wurde von Trainer Lars Lagerbäck in das Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (5.9.) und in Schweden (8.9.) berufen.

"Erling hat in der Vorbereitung und zum Start der Saison viel gespielt. Er hat Tore erzielt und auch sonst viel Positives gezeigt", wurde Lagerbäck auf der Webseite des norwegischen Verbandes zitiert. Norwegen liegt nach vier Partien in der Quali-Gruppe F mit fünf Punkten auf Platz vier, souveräner Tabellenführer ist Spanien mit zwölf Punkten.

Für Norwegens U20-Team hat Haaland bereits gespielt und dabei im Juni bei der Junioren-WM einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt. Beim 13:0-Sieg der Skandinavier gegen Honduras erzielte er neun Treffer und wurde damit auch Schützenkönig des Turniers. Die Norweger mussten dennoch nach der Vorrunde die Koffer packen.

