Red Bull Salzburg sucht den Weg aus der Krise

Ein Novembertief mit drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur einem Sieg hat Fußballmeister Red Bull Salzburg aus der Erfolgsspur gebracht. Und jetzt?

Matthias Jaissle ist die Ruhe in Person. Das war er, als man in der Bundesliga zehn Auftaktsiege in Serie gefeiert hatte und in der Champions-League-Gruppenphase sensationell auf Platz eins gestürmt war. Und das ist der 33-jährige Deutsche auch in seiner ersten Krise als Cheftrainer von Red Bull Salzburg noch. Just vor dem "Finale" in der Fußball-Königsklasse in einer Woche gegen den FC Sevilla sind die Bullen außer Tritt geraten. Es fehlen nicht nur die gewünschten Ergebnisse - in den jüngsten ...