Red Bull Salzburg: Test gegen FC Liverpool für Dienstag fix

Das Warten hat sich gelohnt für Serienmeister Red Bull Salzburg: Am Dienstag (16 Uhr) steigt das Testspiel gegen Englands Meister FC Liverpool im eigenen Stadion. Das wurde am Mittwoch vom Club bestätigt.

Die Chance auf ein Revival des Champions-League-Gruppenduells vom Vorjahr hatte sich erst kurzfristig für die Truppe von Trainer Jesse Marsch ergeben. Liverpool hatte sein Trainingslager von Frankreich coronabedingt nach Saalfelden verlegt. Vor der Heimreise nach England testen die Schützlinge von Trainer Jürgen Klopp nun am Dienstag gegen die Salzburger. ServusTV überträgt live.

Am Dienstag war ein positiver Coronatest in den Reihen der "Reds" im Trainingslagers im Brandlhof bekannt geworden, das verkomplizierte die Vorbereitung des Matches. Das Virus verhindert auch, dass großes Publikum den Schlager sehen kann. Nur die erlaubten 1250 Zuschauer können in die Red Bull Arena kommen. Das Kontingent wird exklusiv unter allen Dauerkarten-Besitzern des FC Red Bull Salzburg verlost.

Besonderen Reiz verleiht dieser Partie das Wiedersehen mit einer ganzen Reihe alter Bekannter. Sadio Mané, Naby Keita und Takumi Minamino haben früher das Trikot von Salzburg getragen. In der Gruppenphase der Champions League setzte sich Liverpool vorigen Herbst mit 4:3 und 2:0 durch. Die letztlich unbelohnte Aufholjagd der Bullen an der Anfield Road blieb nachdrücklich in Erinnerung.

Bereits am Samstag (16) wartet ein ebenfalls sehr attraktiver Gegner auf Jesse Marschs Team. Österreichs Meister trifft auf Ajax Amsterdam. 1250 VIP-Kartenbesitzer können live zuschauen. Diese Partie überträgt ebenfalls ServusTV live.

Quelle: SN