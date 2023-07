Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle trifft am Mittwoch, 9. August, in der heimischen Red-Bull-Arena auf den Champions-League-Finalisten der abgelaufenen Saison. Anpfiff in Wals-Siezenheim ist um 19 Uhr. Wie gewohnt besitzen Dauerkarteninhaber ein exklusives Vorkaufsrecht für das Kräftemessen mit den Mailändern.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ DAVID GEIEREGGER Matthias Jaissle darf sich über einen starken Testspielgegner freuen.