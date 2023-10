Red Bull Salzburg machte vor dem Topspiel alles richtig

Nach dem sensationellen Sieg in der ersten Runde der Champions League gegen Benfica Lissabon hatte der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Gerhard Struber, personell rotiert, und wie. Im Ligaspiel gegen den Tabellen-Nachzügler Blau-Weiß Linz schickte er fast eine komplett neue Elf auf das Feld. Dass nach einem kräfteraubenden Spiel in der Königsklasse frische Spieler in der Startelf stehen, das ist normal und zu verstehen. Aber gleich neun neue Profis zu bringen, das war zu viel des Guten. Salzburg verlor und fuhr daher mit mehr Druck als notwendig nach Lustenau, wo wieder ein Nachzügler wartete. Diesmal machte Struber alles richtig, ließ seine aktuell beste Formation beginnen und nahm keine Rücksicht darauf, dass am Dienstag schon der nächste Kracher in der Champions League auf dem Programm steht.

Dem Meister gelang in Lustenau zwar "nur" ein Sieg gegen den Tabellenletzten, aber der war wichtig. Denn zwei Niederlagen gegen zwei Teams, die vermeintlich in Österreich gegen den Abstieg spielen werden, hätte den öffentlichen Druck auf Struber und sein Team doch ziemlich erhöht. Vor allem wegen der Außendarstellung.