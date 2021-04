Red Bull Salzburg trauert: Es ist fix, dass Patson Daka den Meister verlassen wird

Red Bull Salzburg ließ Rapid im Topspiel der Liga beim 3:0 nicht auf Touren kommen. Seit Sonntag ist aber klar, dass Torjäger Patson Daka, dem ein Tor verwehrt wurde, die Bullen verlässt.

Rapid gegen Red Bull Salzburg, mehr Brisanz geht im österreichischen Fußball eigentlich nicht. Vor allem dann, wenn beide Mannschaften wie in der laufenden Saison an der Spitze der Tabelle stehen. Und obwohl Rapid als erster Verfolger in das Topspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg ging, waren die Rollen vor Spielbeginn klar verteilt. Denn Salzburg hatte zuletzt wenige Probleme, den Rekordmeister aus Wien in Schach zu halten. Auch in Runde zwei der Meistergruppe 2021 änderte sich daran nichts. Der ...