Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Champions League auf Liverpool

Die Auslosung am Montagmittag im UEFA-Hauptsitz in Nyon brachte Österreichs Fußballmeister den englischen Kultclub Liverpool um Startrainer Jürgen Klopp. Das Wunschlos von Sportdirektor Christoph Freund, Manchester United, ging an Paris Saint-Germain. Spieltermin für das Heimspiel ist entweder der 15./16. oder 22./23. Februar.

Die Champions-League-Reise von Red Bull Salzburg nach der erstmaligen Qualifikation für das Achtelfinale geht in England weiter. Bei der Auslosung der ersten K.-o.-Runde am Montag in Nyon wurde den Bullen der FC Liverpool zugelost. Es ist nicht unbedingt der Wunschgegner der Salzburger, die auf ein Duell mit Manchester United, Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo gehofft hatten.

Damit kommt es zu einem Wiedersehen mit den Ex-Salzburgern Sadio Mané, Naby Keïta und Takumi Minamino sowie zu einer Neuauflage des Duells mit den "Reds", die vor zwei Jahren in der Gruppenphase zwei Siege gegen die Bullen feiern konnten. Das 3:4 an der Anfield-Road ist jedem Salzburger Fußballfans noch in bester Erinnerung.

"Na, bumm, war der erste Gedanke", meinte Sportdirektor Christoph Freund in einer ersten Reaktion auf Servus TV. "Ein absolutes Hammerlos. Sie sind extrem formstark, alle in Topverfassung. Es gibt aktuell fast kein besseres Team. Sie spielen einen sehr intensiven Fußball, Jürgen-Klopp-Fußball. Sie sind ein Topfavorit auf den Gewinn der Champions League."

Aufgrund der Coronamaßnahmen konnte der Architekt des Salzburger Fußballwunders die Auslosung des Achtelfinales nicht vor Ort im UEFA-Hauptsitz verfolgen. "Das ist schade, weil es schon ein besonderer Tag für Red Bull Salzburg und den österreichischen Fußball ist. Man erreicht ja nicht jeden Tag ein Achtelfinale in der Königsklasse und steht bei der Auslosung auf einer Stufe mit den besten Teams in Europa", meinte Freund im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". Froh ist er darüber, dass man in der Runde der letzten 16 Mannschaften Pep Guardiolas Manchester City aus dem Weg geht. "Außenseiter sind wir ohnehin gegen jedes Team. Aber wenn wir, was ich hoffe, Mitte Februar das Heimspiel vor 30.000 Fans bestreiten können, dann ist weiter einiges möglich", betonte Freund.

Den Aufstieg hatten die Bullen vergangene Woche noch vor einer Geisterkulisse mit einem historischen 1:0-Heimsieg gegen den spanischen Tabellenzweiten FC Sevilla geschafft. Red Bull Salzburg bestreitet das Hinspiel als Gruppenzweiter im eigenen Stadion. Mögliche Spieltermine für das Heimspiel sind der 15./16. oder der 22./23. Februar. Die Rückspiele finden am 8./9. bzw. am 15./16. März 2022 statt. Eine genaue Terminisierung folgt.

Die Achtelfinal-Paarungen im Detail:

Benfica Lissabon - Real Madrid

FC Salzburg - Liverpool

Atletico Madrid - Bayern München

Villarreal - Manchester City

Paris SG - Manchester United

Inter Mailand - Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon - Juventus Turin

Chelsea - Lille