Red Bull Salzburg übertrifft sogar Mister Trapattoni

Weniger Tore als in dieser Saison kassierte Salzburg nie. Auch nicht unter Startrainer Giovanni Trapattoni, der das destruktive Spiel bevorzugte.

Schon am Samstag könnte sich Red Bull Salzburg mit einem Sieg bei der Wiener Austria und einer gleichzeitigen Niederlage von Sturm Graz gegen Rapid den neunten Meistertitel in der Fußballbundesliga in Serie praktisch sichern. Die Überlegenheit der Bullen ist auch auf die starke Defensive zurückzuführen. Unter Trainer Matthias Jaissle agierten die Salzburger bei allem Torhunger auch überaus kompakt in der Rückwärtsbewegung. Da würde auch der Meister der Abwehrarbeit, Startrainer Giovanni Trapattoni, begeistert applaudieren.

In der Saison 2006/07 brachte ...