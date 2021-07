Red Bull Salzburg überzeugt bei 1:0-Testsieg gegen Atlético Madrid

Serienmeister Red Bull Salzburg zeigte im Test gegen Atlético Madrid eine starke Darbietung. Karim Adeyemi erzielte das Tor der Bullen.

Das Fußball-Festival am Mittwochabend vor 21.000 Zuschauern hielt, was es versprochen hatte. Das Team von Trainer Matthias Jaissle war gegen Spaniens Meister, der viele Stars daheimgelassen hatte, über weite Strecken spielbestimmend. Karim Adeyemi brachte Salzburg in der 34. Minute in Führung. Torhüter Oblak war bei seinem Flachschuss ohne Chance. In der 56. Minute gelang Giuliano Simeone, dem Sohn des Atlético-Trainers, der vermeintliche Ausgleich. Nach einem VAR-Check entschied Schiedsichter Sebastian Gishamer aber auf Abseits.