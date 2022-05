Red Bull Salzburg und Adeyemi sind gewarnt vor einer gereizten Rapid-Elf

Salzburg-Torjäger Karim Adeyemi bestreitet gegen Rapid sein letztes Auswärtsspiel in der Bundesliga. Er weiß, was auf ihn zukommt.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga Rapid gegen Red Bull Salzburg am Sonntag nicht sein. Während die Wiener noch um Tabellenplatz drei, der fix zu einer Teilnahme an einer internationalen Gruppenphase berechtigt, kämpfen, haben die Bullen alle nationalen Saisonziele erreicht. Als Meister und Cupsieger kann die Truppe von Trainer Matthias Jaissle in der ausverkauften Allianz-Arena ohne Druck agieren.

Im Prestigeduell gegen Rapid werden die Salzburger aber nicht zurückstecken. Das betonte auch Luka Sučić, der in ...