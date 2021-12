Red Bull Salzburg und die Noten: Vier Mal sehr gut im Halbjahreszeugnis

Red Bull Salzburg ist national weiter das Maß aller Dinge. Im Herbst 2021 eroberten die Bullen aber auch Fußball-Europa. Neben Musterschülern gab es allerdings auch Enttäuschungen.

Nach einem fast perfekten Herbst 2021 dürfen die Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg noch bis 6. Jänner 2022 urlauben. Mit dem sensationellen Einzug in das Achtelfinale der Champions League, der klaren Tabellenführung in der Bundesliga und dem Erreichen des Viertelfinales im ÖFB-Cup übertraf die Truppe von Trainer Matthias Jaissle alle Erwartungen. Im SN-Halbjahreszeugnis - benotet wurden nur Spieler, die über 500 Minuten zum Einsatz gekommen waren - erhält Jaissle daher die Note sehr gut. In seiner Elf standen einige ...