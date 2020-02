Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt wollen im Hinspiel in der Europa League auch Kraft aus der Erinnerung schöpfen.

Wehmütige Blicke zurück ergänzen den Ausblick in die nähere Zukunft: Vor dem Europa-League-Hinspiel im Sechzehntelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr, live auf Puls 4 und DAZN) wurde ungewöhnlich viel an Erinnerungen angeknüpft, ehe ...