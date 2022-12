Red Bull Salzburg und sein Sorgenkind: Muskelbündelriss, aber Fernando visiert Test gegen Bayern an

Seit 14. September hat Stürmer Fernando kein Spiel mehr für Fußballmeister Red Bull Salzburg absolviert. Nun scheint aber die schwere Oberschenkelverletzung überwunden. Beim Testspielkracher gegen Bayern München am 13. Jänner 2023 will der Brasilianer ein Comeback feiern.

Den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg zwar verpasst, aber dennoch dürfen die Bullen auch 2023 etwas Luft wie in der Königsklasse atmen. Denn am 13. Jänner testet die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle gegen den Achtelfinalisten Bayern München.

Das Vorbereitungsspiel wird um 18 Uhr angepfiffen und findet auf dem FC Bayern Campus statt.

Nach dem Urlaub starten die Bullen am 4. Jänner mit Leistungstests in die Saison. Von 14. bis ...