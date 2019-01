Red Bull Salzburg: Und wieder geht ein Toptalent

Hannes Wolf wechselt, wie so viele andere Profis von Red Bull Salzburg vor ihm, zu RB Leipzig.

Gestern hatten wir an dieser Stelle über die neue Vorliebe der Red-Bull-Kicker, Vorverträge zu unterschreiben, berichtet. Amadou Haidara hat es bereits getan, Munas Dabbur auch. Und jetzt hat auch noch Hannes Wolf vertraglich geregelt, wo und für wen er ab Sommer 2019 Fußball spielen wird. Wie so viele Salzburger Bullen vor ihm verschlägt es den 19-jährigen Offensivakteur zu RB Leipzig. Der entsprechenden Vorvertrag ist unterschrieben, wie sein Noch-Arbeitgeber Red Bull Salzburg am Mittwochnachmittag bestätigte.