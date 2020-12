Red Bull Salzburg unterliegt Atlético Madrid mit 0:2

Der Traum vom Achtelfinale in der Champions League ist vorbei für Red Bull Salzburg. Österreichs Serienmeister unterlag zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch trotz guter Leistung mit 0:2 (0:1) gegen Atlético Madrid. Die internationale Saison geht für die Bullen nun in der Europa League weiter.

Der Traum von Salzburgs erster Teilnahme am Champions-League-Achtelfinale ist zerplatzt. Die Bullen waren beim 2:0 (1:0) gegen Atletico Madrid am letzten Spieltag der Gruppenphase wie schon so oft in dieser Königsklassen-Saison nah an der Sensation dran, doch am Ende standen sie wieder mit leeren Händen da.

Naja, als Trostpreis gibt es für das Team von Trainer Jesse Marsch zumindest den Umstieg in die Europa League, aber damit ließ sich von den Spielern am Mittwoch unmittelbar nach dem Schlusspfiff niemand aufmuntern. Zu stark war die Leistung gegen ein keineswegs übermächtiges Atletico, zu zwingend waren die Torchancen.

Bloß ein Treffer wollte den Salzburgern nicht gelingen. Es blieb bei einem Stangenschuss von Mergim Berisha in der zweiten Minute und diese "Das-muss-ein-Tor-sein"-Möglichkeit von Dominik Szoboszlai gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Der Ungar lief nach einem Doppelpass mit Berisha allein auf Atletico-Tormann Jan Oblak zu, sein Schuss ging aber hauchdünn am Pfosten vorbei. Die Tore der Partie erzielte stattdessen der aktuelle Tabellenführer der Primera Division - und das eigentlich völlig entgegen dem Spielverlauf.

Salzburg stürmte, Atlético traf

Als die Salzburger das Tempo bestimmten und Atletico vor allem durch das hohe, aggressive Pressing immer wieder vor Probleme stellten, erzielte Linksverteidiger Mario Hermoso nach einem Freistoß per Kopf das 1:0. In der zweiten Hälfte zogen sich die als perfektes Defensivteam bekannten Spanier noch weiter zurück, um den kleinen, aber in die K.-o.-Phase rettenden Vorsprung über die Zeit zu bringen. Österreichs Meister hätte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Tore benötigt, um Atletico in Gruppe A noch von Platz zwei zu verdrängen. Aber jeder Versuch verpuffte entweder in der Mauer der Madrilenen oder Salzburg fehlte im Abschluss der letzte Nachdruck. Die Bullen rückten immer weiter auf und hofften in dem finalen Sturmlauf auf den "lucky punch", als Yannick Carrasco mit einem sehenswerten Volley zum 2:0 traf und Salzburg in der 86. Minute so das k.o. versetzte.

Auslosung für Europa League am Montag

Der Blick ist am kommenden Montag damit nicht auf die Champions-League-Auslosung gerichtet, wo mögliche Gegner wie Juventus Turin, Paris St.-Germain, Manchester City, Liverpool, Chelsea oder Borussia Dortmund gewartet hätten. Im Fokus ist nun das Sechzehntelfinale der Europa League, das ebenfalls am Montag in Nyon gelost wird und am 18. bzw. 25. Februar 2021 zur Austragung kommt. Mögliche Gegner sind AS Roma, Arsenal, Villarreal oder Dinamo Zagreb.

Die Bilanz von Zlatko Junuzovic fiel zwiespältig aus: "Wir hatten den Gegner unter Kontrolle, aber wir müssen die Tore machen. Man hat gemerkt, dass Atlético Respekt hatte. Aber sie haben ihr Spiel durchgezogen. Als Fazit bleibt, dass wir gegen einen großen Gegner gut und mit viel Energie gespielt haben. Wir können erhobenen Hauptes vom Platz gehen, und wir haben uns mit der Europa League belohnt."

Rasmus Kristensen, der eine tadellose Leistung bot, war schwer enttäuscht: "Wir waren nicht gut genug vor dem Tor", lautete seine Analyse. "Wir haben so gut gekämpft in dieser Gruppenphase und haben am Ende nur vier Punkte. Verdient hätten wir uns viel mehr. Wir sind eine junge Mannschaft, wir werden es in der Europa League besser machen." Gegen Atlético trauerte der Däne der großen Möglichkeit von Dominik Szoboszlai nach: "Wenn Szobo in dieser Szene das 1:1 macht, wird das am Ende noch ein ganz anderes Spiel."

Genau so sah es Trainer Jesse Marsch: "Ich bin sehr zufrieden und stolz auf meine Jungs. Wir haben wieder unseren Fußball auf den Platz gebracht. Wir waren in jedem Spiel dabei und haben immer gut gespielt. Leider war das zu wenig gegen diese Top-Gegner."

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker:

Champions League

Gruppe A

Red Bull Salzburg - Atlético Madrid 0:2 Bayern München - Lok Moskau 2:0

1. Bayern München 6 5 1 0 18:5 16 2. Atlético Madrid 6 2 3 1 7:8 9 3. RB Salzburg 6 1 1 4 10:17 4 4. Lok Moskau 6 0 3 3 5:10 3

Gruppe B

Real Madrid - Mönchengladbach 2:0 Inter Mailand - Schachtar Donezk 0:0

1. Real Madrid 6 3 1 2 11:9 10 2. Mönchengladbach 6 2 2 2 16:9 8 3. Sch. Donezk 6 2 2 2 5:12 8 4. Inter Mailand 6 1 3 2 7:9 6

Gruppe C

Manchester City - Marseille 3:0 Ol. Piräus - FC Porto 0:2

1. Manchester City 6 5 1 0 13:1 16 2. FC Porto 6 4 1 1 10:3 13 3. Ol. Piräus 6 1 0 5 2:10 3 4. Marseille 6 1 0 5 2:13 3

Gruppe D

Ajax Amsterdam - Atalanta 0:1 Midtjylland - FC Liverpool 1:1

1. Liverpool 6 4 1 1 10:3 13 2. Atalanta 6 3 2 1 11:8 11 3. Ajax Amsterdam 6 2 1 3 7:7 7 4. Midtjylland 6 0 2 4 4:13 2

Gruppe E

Chelsea - Krasnodar 1:1 Rennes - FC Sevilla 1:3

1. Chelsea 6 4 2 0 14:2 14 2. FC Sevilla 6 4 1 1 9:8 13 3. Krasnodar 6 1 2 3 6:11 5 4. Rennes 6 0 1 5 3:12 1



Gruppe F

Lazio Rom - FC Brügge 2:2 Zenit St. Petersburg - Dortmund 1:2

1. Dortmund 6 4 1 1 12:5 13 2. Lazio Rom 6 2 4 0 11:7 10 3. Brügge 6 2 2 2 8:10 8 4. Zenit 6 0 1 5 4:13 1

Gruppe G

Barcelona - Juventus Turin 0:3 Dynamo Kiew - Ferencvaros 1:0

1. Juventus 6 5 0 1 14:4 15 2. FC Barcelona 6 5 0 1 16:5 15 3. Dynamo Kiew 6 1 1 4 4:13 4 4. Ferencvaros 6 0 1 5 5:17 1

Gruppe H

Paris SG - Basaksehir 5:1 RB Leipzig - Manchester U. 3:2

1. Paris SG 6 4 0 2 13:6 12 2. RB Leipzig 6 4 0 2 11:12 12 3. Manchester U. 6 3 0 3 15:10 9 4. Basaksehir 6 1 0 5 7:18 3

