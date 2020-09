Red Bull Salzburg verlässt Tel Aviv mit wichtigen Auswärtstoren

Die Zitterpartie bleibt Red Bull Salzburg auch im zwölften Anlauf über die Qualifikation nicht erspart. Österreichs Fußball-Meister nahm zwar aus dem Corona-Hotspot Tel Aviv einen 2:1-Sieg samt guter Ausgangslage für das Rückspiel um den Einzug in die Champions League am kommenden Mittwoch in der Heimat mit. Der Auftritt genügte den gehobenen Ansprüchen der Salzburger aber nur phasenweise.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Dominik Szoboszlai geht ab