Red Bull Salzburg verleiht Gideon Mensah nach Portugal

Linksverteidiger Gideon Mensah wird von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ein weiteres Mal verliehen. Der Ghanaer wird in der neuen Saison für Vitoria Guimaraes aus Portugal auflaufen.

Eine Unterschrift unter den Leihvertrag beim Liga-Siebenten soll nach Medienberichten in den nächsten Tagen erfolgen. Mit Jung-Min Kim spielt bereits ein anderer Ex-Bulle bei Vitoria.

Der 22-jährige Ghanaer gehörte 2017 dem Salzburger Siegerteam in der UEFA Youth League an. Er spielte in der Vorsaison bei Zulte Waregem (Belgien) und davor bei Sturm Graz, beide Male ebenfalls auf Leihbasis. Mensah steht seit 2016 in Salzburg unter Vertrag, hat aber nach 47 Einsätzen beim Farmteam FC Liefering bislang keine Chance ...