Red Bull Salzburg verliert den Thronfolger von Trainer Jesse Marsch

Es ist nicht unbedingt notwendig, bei Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg als Trainer erfolgreiche Arbeit zu leisten, um den Sprung in die deutsche Bundesliga zu schaffen. Es reicht auch schon, beim Farmclub der Bullen, dem FC Liefering, als Chefcoach Akzente zu setzen. Seit Montag ist es nämlich fix, dass Liefering-Trainer Bo Svensson vom Zweiten der heimischen 2. Liga in die höchste deutsche Spielklasse wechselt. Der Däne steht dort vor einer ganz schwierigen Aufgabe, er soll den Tabellenvorletzten Mainz vor dem Abstieg retten.

Kolportierte eineinhalb Millionen Euro an Ablöse müssen die Mainzer an die Salzburger überweisen. Viel Geld, aber die Bullen verlieren auch einen Coach, der beste Chancen gehabt hätte, Jesse Marsch als Trainer von Red Bull Salzburg einmal zu beerben, wenn der US-Amerikaner den Club verlassen sollte. Der als Thronfolger von Marsch auserkorene Svensson zeigt Salzburg aber jetzt die kalte Schulter, steigt aus seinem laufenden Vertrag aus und nimmt die ganz große Herausforderung, in der deutschen Bundesliga zu arbeiten, an.

Der 41-jährige Däne war erst im Sommer 2019 nach Salzburg gekommen und führte die Jungbullen in der vergangenen Saison auf Rang drei sowie in der Herbstsaison 2020 auf den zweiten Platz. Manfred Pamminger, der Geschäftsführer des FC Liefering, meinte: "Bo Svensson ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen. Wir wollten ihm diese Chance auch ermöglichen. Bo Svensson hat in seiner Zeit hier tolle Arbeit geleistet, mit der er sehr erfolgreich war. Viel wichtiger ist aber noch, dass sich die Spieler unter ihm sehr gut entwickeln konnten. Wir wissen aber auch, dass wir weiterhin sehr gut aufgestellt sind." Der ehemalige Mainzer Abwehrspieler und Publikumsliebling Svensson hatte zwischen 2007 und 2014 122 Pflichtspiele für die Deutschen absolviert. Nach dem Ende seiner Profikarriere arbeitete er zunächst als Co-Trainer und danach bis 2019 als Nachwuchscoach bei den Rheinhessen.

Der Nachfolger von Svensson als Chef der Lieferinger steht mit Matthias Jaissle bereits fest. Der 32-jährige Deutsche betreute zuletzt eineinhalb Jahre die U18 der Red-Bull-Akademie. Zuvor arbeitete der ehemalige Hoffenheim-Profi als Co-Trainer im Nachwuchs bei RB Leipzig sowie zwischen 2017 und 2019 als Co-Trainer bei Bröndby IF.

Und Jaissle darf sich auch gleich über drei Neuzugänge freuen. Red Bull Salzburg hat sich nämlich einmal mehr die Dienste von drei 18-jährigen Talenten aus Mali gesichert. Mamady Diambou (Mittelfeld), Nene Dorgeles (offensives Mittelfeld/Sturm) und Daouda Guindo (Innenverteidiger) unterschrieben beim Serienmeister einen Vertrag bis 31. Mai 2025. Die drei Talente kommen vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz.