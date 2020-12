Red Bull Salzburg verliert Jungstar Szoboszlai an Leipzig und kassiert 25 Millionen Euro

Fußballmeister Salzburg muss 2021 in der Bundesliga und in der Europa League ohne Dominic Szoboszlai bestehen. Der Ungar wird mit ziemlicher Sicherheit noch vor Weihnachten seinen Transfer zu RB Leipzig fixieren.

Dass Dominik Szoboszlai Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg verlassen wird, steht längst fest. Die Frage ist nur, wann. Der Vertrag des ungarischen Jungstars endet in Salzburg erst 2022, aber eine Ausstiegsklausel im Kontrakt ermöglicht dem offensiven Mittelfeldspieler auch schon einen Wechsel in der bevorstehenden Winterübertrittszeit. Die Frist, diese Klausel zu ziehen, endet am 15. Dezember. Einen Tag vor dem Spiel im Cup-Achtelfinale gegen Rapid in der Bullen-Arena muss sich der 20-Jährige entscheiden und bekannt geben, ob er Salzburg noch 2020 ...